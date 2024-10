O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em que estava o presidente Lula (PT) pousou no México, no mesmo lugar de onde saiu, após cinco horas sobrevoando o país. A aeronave, que saiu às 14h19 (horário local) do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles da Cidade do México, apresentou problema técnico após a decolagem. Ainda não foi divulgada a causa do problema técnico da aeronave presidencial, um Airbus A329CJ.

Até o pouso, que ocorreu às 19h17 (no horário local), o avião estava “voando em círculos” sobre o país. O procedimento foi adotado para que a aeronave pudesse queimar combustível e, desta forma, diminuir o peso para possibilitar a aterrissagem.

“Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília”, diz ainda o informe.

A aeronave teve de permanecer por cerca de cinco horas voando em círculos para despejar combustível, a uma altitude média de cerca de 3,8 mil metros do solo, de acordo com dados da plataforma FlightAware.

O perfil oficial do governo do Brasil publicou um vídeo de Lula desembarcando no México. “Presidente Lula e comitiva pousam em segurança no Aeroporto Internacional Benito Juárez, na Cidade do México, após problema técnico na aeronave”, informou a publicação.

Nas viagens internacionais, o avião presidencial costuma ser acompanhado por, pelo menos, um avião de reserva, além de aviões de apoio e os que levam ministros e servidores do governo.

