Filipe Luís foi apresentado oficialmente como novo técnico do Flamengo na tarde desta terça-feira (1º), no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. O ex-jogador comandava o Sub-20 do clube, mas foi promovido ao time profissional após demissão de Tite, que foi dispensado após eliminação na Libertadores.

Em suas primeiras palavras, Filipe deixou torcedores animados ao afirmar que seu estilo de jogo privilegia o ataque. Ao ser questionado sobre o que espera da sua equipe respondeu: “Meu modelo de jogo é um modelo de muito ataque. Já falei em outras entrevistas, às vezes eu peco em não ter medo, por atacar de mais. Mas, esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva ótima, e claro que eu vou tentar colocar a minha ideia de jogo, que é diferente da anterior, para que a gente possa ver o time atacando da minha forma, e espero ver muitos gols e muitas chances de gols.”

Filipe Luís estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira (2), contra o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na base, Filipe conquistou a Copa Rio Sub-17 e o Mundial de Clubes Sub-20.