A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), cumpriu, na segunda-feira (30/09), mandados de prisão preventiva de Adonilson Larai Pereira, 48, e Mateus de Souza Larai, 42, por organização criminosa e roubo, respectivamente. As prisões ocorreram no bairro Chagas Aguiar, no município.

Segundo o delegado José Barradas, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após uma mulher, de 34 anos, comparecer à delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência (BO), relatando que teria sido ameaçada por Mateus.

“Na ocasião, identificamos que o indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e a equipe policial saiu em diligência para cumprir a decisão judicial. Ele foi encontrado na rua Plínio Coelho, bairro Chagas Aguiar, onde foi abordado e preso”, falou o delegado.

Conforme o delegado, durante revista, foi apreendida uma porção de droga com Mateus. A equipe de investigação continuará apurando a denúncia da suposta ameaça praticada por Mateus.

“Depois os policiais civis foram ao endereço do homem para comunicação da prisão à família e o irmão dele, Adonilson Larai, assinou o comunicado. Na delegacia, a equipe policial verificou que Adonilson também tinha um mandado em aberto por organização criminosa, e retornaram à residência, também no bairro Chagas Aguiar, e efetuaram a sua prisão”, contou o delegado.

Procedimentos

Adonilson Larai Pereira responderá por organização criminosa e Mateus de Souza Larai responderá por roubo. Ambos estão à disposição da Justiça.