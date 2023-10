Vasco e São Paulo não aproveitam oportunidades e ficam empatados em 0 a 0, neste sábado (7), em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes alternaram bons momentos na partida e tiveram chances claras. No primeiro tempo, Wellington Rato desperdiçou cobrança de pênalti defendida por Léo Jardim. Na segunda etapa, Pec botou uma bola na trave e Payet titubeou frente a frente com o goleiro Rafael.

Com o empate, o Vasco chegou a 27 pontos e pelo menos até domingo está fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. O time carioca tem a mesma pontuação de Santos (17º) e Goiás (18º), mas leva a melhor nos critérios de desempate. O Peixe pode jogar os cariocas para a zona de novo se vencer o Palmeiras.

O São Paulo chegou a 35 pontos e permanece na décima posição, mas pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, que enfrenta o Cruzeiro.

O post Vasco e São Paulo ficam no empate sem gols apareceu primeiro em Portal Você Online.