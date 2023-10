Os efeitos da seca que aflige a região Norte do Brasil começam a se agravar sobre moradores. Além da estiagem dos rios, que dificulta a navegação e, portanto, o deslocamento entre cidades, agora falta também a água para beber.

Em entrevista ao Jornal Hoje, um morador contou que é a segunda vez que precisa cavar um poço perto de casa para conseguir água potável. Segundo ele, a terra seca era uma área com água, mas a estiagem mudou o cenário. Ele mora em um bairro que fica às margens do lago do Puraquequara.

“Esse ano, pelo menos, eu não tinha acompanhado uma seca dessa. Em 2010, teve uma seca muito grande, mas não chegou ao nível dessa que está agora”, disse o vendedor Isaque Cícero Rodrigues à TV Globo.

A terra seca já foi uma área com muita água, mas a estiagem mudou o cenário.

Já a comunidade de São Francisco do Mainã tem lama acumulada em todo o seu entorno. As únicas embarcações que chegam até lá são as pequenas, conduzidas por quem conhece bem os caminhos dos rios na vazante.

As embarcações maiores, como barcos-escola, estão atoladas e sem previsão para voltar a navegar.

A prefeitura de Manaus informou uma força-tarefa emergencial foi montada para levar ajuda humanitária às vítimas da estiagem. Segundo a gestão municipal, 3,5 mil famílias ribeirinhas já foram beneficiadas com cestas básicas, kits de higiene e água potável.

