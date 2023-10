A Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe, neste domingo (8/10), o grupo internacional Double You, a partir das 19h. O espaço está localizado no complexo turístico da Ponta Negra, no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A entrada é totalmente gratuita.

A banda italiana de eurodance, consagrada nos anos 1990, é dona de hits, como ‘Please don’t go’ e ‘Run to me’, que não podem ficar de fora do repertório.

“Estamos trazendo mais uma grande atração internacional, para fazer um show especial no palco Murilo Rayol. Desde a inauguração da Casa de Praia, em maio deste ano, nós firmamos um compromisso com a população, de movimentar esse espaço com shows, eventos e manifestações culturais para todos os públicos”, afirmou o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior.