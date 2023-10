Palmeiras e Santos se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo, 8, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro – o jogo será realizado na Arena Barueri, já que a casa palmeirense está sendo preparada para o show do The Weeknd. De “ressaca” após a eliminação na semifinal da Copa Libertadores da América, o Verdão entra em campo precisando reagir para continuar lutando pelo título nacional. Na quarta colocação da tabela, o Alviverde soma 44 pontos, oito a menos em relação ao líder Botafogo. Assim, o time de Abel Ferreira precisa de uma arrancada para alcançar o Glorioso, que vive um momento de oscilação. Do outro lado, o Peixe está animado depois de vencer o Bahia, fora de casa, e golear o Vasco, na Vila Belmiro, na última partida. Com o resultado, o Alvinegro praiano chegou aos 27 pontos, ultrapassou o Cruz-Maltino e deixou a zona de rebaixamento. Os comandados de Marcelo Fernandes, porém, sabem que uma derrota no Clássico da Saudade pode fazer a equipe voltar à zona perigosa.

Mais do que esses ingredientes, o encontro entre Palmeiras e Santos também pode marcar o prolongamento ou o fim de um extenso tabu. Isto porque o Alviverde não sabe o que é ser derrotado pelo rival há quatro anos. O último revés ocorreu 9 de outubro de 2019, quando Jorge Sampaoli era o treinador da equipe da Baixada. Na época, os palmeirenses ainda eram liderados por Mano Menezes. No período, o Palestra mediu forças com o Alvinegro em 12 oportunidades, colecionando nove vitórias e três empates. Veja mais detalhes abaixo.

Confira o retrospecto de Palmeiras x Santos desde 2020:

2020: Santos 0 x 0 Palmeiras – Paulistão (Pacaembu)

2020: Palmeiras 2 x 1 Santos – Brasileirão (Morumbi)

2020: Santos 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2021: Palmeiras 1 x 0 Santos – Libertadores (Maracanã)

2021: Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

2021: Palmeiras 3 x 2 Santos – Brasileirão (Allianz Parque)

2021: Santos 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2022: Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

2022: Santos 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2022: Palmeiras 1 x 0 Santos – Brasileirão (Allianz Parque)

2023: Palmeiras 3 x 1 Santos – Paulistão (Morumbi)

2023: Santos 0 x 0 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

Como foi a última vitória do Santos sobre o Palmeiras

SANTOS 2 X 0 PALMEIRAS

Santos: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Tailson (Lucas Venuto), Marinho e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Willian, Dudu e Luiz Adriano (Carlos Eduardo). Técnico: Mano Menezes

Gols: Gustavo Henrique (13’/1ºT) e Marinho (16’/1ºT) Cartões amarelos: Sánchez (Santos); Felipe Melo e Carlos Eduardo (Palmeiras)

Cartão vermelho: Willian (Palmeiras)

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Público: 11.408 pagantes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)