Vasco e São Paulo empataram sem gols neste sábado, 7, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada em São Januário, no Rio de Janeiro. O Tricolor Paulista desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo com Wellington Rato, que parou em Léo Jardim. James Rodriguez ainda perdeu uma grande chance no rebote. O Vasco melhorou no segundo tempo, mas pecava demais na finalização. O resultado, porém, ficou amargo para o clube carioca. O Cruzmaltino ocupa o 16º lugar, com 27 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento se o Santos vencer o Palmeiras no domingo. O São Paulo chegou a 35 pontos e permanece na décima posição, mas pode ser ultrapassado por outros times na tabela.

A atuação das duas equipes foram bem discretas no primeiro tempo. O São Paulo mostrou mais organização, mas foi brecado pela defesa adversária, que parava o jogo com muitas faltas. O Vasco até tinha a posse de bola, mas não conseguia furar a defesa dos paulistas. O jogo ganhou emoção no final do primeiro tempo, quando Rato obrigou Léo Jardim a fazer uma grande defesa em cobrança de falta. Logo depois, o Tricolor teve um pênalti marcado a seu favor, mas Jardim defendeu a cobrança de Rato. Lucas ainda fez o goleiro vascaíno trabalhar em jogo cruzado. No segundo tempo, o time da casa melhorou. Pec chegou a acertar a trave em uma das boas oportunidades do Vasco. Praxedes mandou para fora na continuação do lance. Os visitantes voltaram a equilibrar o jogo com a entrada de Luciano na vaga de James. O ritmo diminuiu nos minutos finais e o empate permaneceu no placar.