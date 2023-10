Neste sábado, dois jogos decisivos abriram a sexta e última rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Grupo B, o Amazonas venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, na Arena da Amazônia, enquanto o Paysandu perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira.

Com os resultados, Amazonas e Paysandu terminam na liderança do grupo, com 12 e dez pontos, respectivamente, e se juntam ao Brusque como as equipes com acesso garantido à Série B de 2024. Além disso, Amazonas e Brusque, com as melhores campanhas da segunda fase, farão a final, ainda sem data e horário definidos.

Neste domingo, a quarta e última vaga restante será decidida com dois jogos sendo disputados às 16h (de Brasília). No Estádio Germano Kruger, o São Bernardo enfrenta o Operário. No Estádio Augusto Bauer, o Brusque recebe o São José.

Amazonas 2 x 0 Botafogo-PB

Aos 11 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Amazonas por toque de mão dentro da área. Na cobrança, Diego Torres bateu no canto direito e tirou do goleiro para colocar os donos da casa na frente logo no início de jogo.

O Botafogo sentiu o golpe e viu o Amazonas se impor e ampliar o placar aos 22 minutos. Igor Bolt fez boa jogada individual pela esquerda e recuou para Rafael Tavares, que chutou forte no ângulo, sem chance para defesa.

No segundo tempo, os donos da casa diminuíram o ritmo e pouco atacaram para administrar o resultado. Do outro lado, o Botafogo tentou diminuir com chegadas tímidas no campo de ataque, mas não conseguiu furar a defesa adversária.