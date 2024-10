Vasco e Juventude empataram em 1 a 1, neste sábado (5), em São Januário, pela 29ª rodada do Brasileirão. Os visitantes abriram o placar aos três minutos de jogo, com Edson Carioca, e Payet empatou logo depois, aos dez minutos. O jogo foi o famoso “lá e cá” até o fim do segundo tempo, quando Souza foi expulso por carrinho forte em Carrillo. O Juventude, com um a mais, não conseguiu aproveitar a vantagem.

Com o resultado, a equipe carioca completou o quarto jogo de jejum contando apenas o Campeonato Brasileiro, com três empates e uma derrota.

O Vasco se mantém na nona posição, com 37 pontos em 28 jogos. O Juventude sobe para 34 pontos, em 29 rodadas, abrindo cinco pontos do Z-4.

Na próxima rodada, o Vasco viaja para enfrentar o São Paulo, em Campinas, no dia 16 de outubro, quinta-feira. Já o Juventude volta a campo no dia 20, domingo, contra o Palmeiras, no Alfredo Jaconi.

