São Paulo e Cuiabá mediram forças neste sábado em situações bem opostas no Brasileirão. Enquanto um dos times brigava por uma vaga no G-4, o outro estava precisando de pontos para fugir do inédito rebaixamento. Venceu aquele que tinha maior urgência e demonstrou mais vontade. Os donos da casa derrotaram os paulistas por 2 a 0 em uma Arena Pantanal vazia em partida válida pela 29ª da competição. A frustrante nova derrota do time do MorumBis, além de reforçar a desconfiança sobre o técnico Luís Zubeldía, tendo em vista as recentes eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, também teve ingredientes ainda mais indigestos. A equipe paulista pouco criou, apresentou ritmo lento e cometeu erros que definiram o resultado final.

A “lei do ex” deu as caras logo aos 3 minutos de jogo. Após cobrança de falta de Marllon na segunda trave tricolor, André Silva e Isidro Pitta disputaram a bola pelo alto. Ela ficou viva e Bruno Alves, ex-jogador do São Paulo, acertou uma linda bicicleta para estufar as redes de Rafael e tirar o zero do placar. Aos 41, o que era ruim ficou pior. Rafinha fez passe perigoso e Bobadilla acabou perdendo uma bola na entrada da área para Lucas Fernandes. Clayson ficou com ela e acertou o canto esquerdo de Rafael, que se esticou, mas não evitou o segundo gol cuiabano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo