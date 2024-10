Neste sábado (05), de 9h às 17h, a segunda edição da Feira Art&Cultura acontece no Centro Cultural Palacete Provincial. Em sua segunda edição, a feira será dedicada especialmente ao Dia das Crianças. O evento é de classificação livre e a entrada é gratuita, proporcionando uma oportunidade de diversão e cultura para toda a família.

A programação desta edição da feira promete um dia repleto de atividades divertidas e educativas. No Café Provincial, haverá a venda de feijoada e diversas oficinas voltadas para os pequenos. Em parceria com a Biblioteca Pública, será montado um estande com livros disponíveis para leitura. Além disso, a equipe de monitores de turismo conduzirá oficinas de desenho e pintura.

Na Pinacoteca do Amazonas, as crianças poderão assistir a filmes e animações, tanto na pinacoteca quanto no auditório. As atividades estão programadas para acontecer das 9h às 17h, garantindo um dia inteiro de diversão e aprendizado.

A feira cultural busca promover o empreendedorismo por meio da Economia Criativa com a comercialização de produtos nas áreas da beleza, moda, gastronomia, e artesanato, além de oferecer capacitações para os expositores participantes.

A diretora do Departamento de Gestão de Museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Aline Santana, destaca o propósito dessa realização, que busca aumentar a adesão de expositores de Economia Criativa, como artesanatos, brechós, cosméticos, produtos regionais, alimentos e bebidas.

“A ideia não é que seja só uma feira, a gente quer fazer sempre atividades, ações, para valorizar, capacitar, treinar e atualizar essas pessoas para que divulguem o seu empreendimento, o seu objeto de venda, de comercialização”, disse a diretora.

O Palacete Provincial está localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro histórico de Manaus. A feira é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

