O primeiro turno das eleições será neste domingo (6). O eleitor vai votar para vereador e prefeito. Mais de 155 milhões de eleitores estão aptos a votar em 5.569 municípios. O horário de votação será de 8h às 17h (horário de Brasília) em todo o país. Nos países democráticos, eleição é um dia de festa. A festa da Democracia. Mas também é um dia de reflexão, afinal, o poder está em suas mãos, eleitor.

Por isso, quando sair de casa para votar, pense em algumas coisas que vai estar em jogo quando você estiver frente a frente com a urna eletrônica. Não basta apertar o número de seu candidato a prefeito e vereador. Não vote por amizade, por interesse material ou por lavagem cerebral de “campanhas publicitárias”. Pense no futuro de seus filhos, netos e, principalmente, na sua cidade. Manaus é uma cidade maltratada, embora muitos digam que “está tudo bem”. Não está! Avançamos sim em algumas coisas, e verdade. Mas ainda falta muito , principalmente no que diz respeito a um futuro sustentável e ambientalmente saudável para a nossa cidade.

Como explicar, por exemplo, que Manaus está encravada no coração da maior floresta do mundo e não somos uma cidade sem árvores. arborizada? Pense na segurança, na educação, saúde, meio ambiente. No caráter e honestidade do candidato a prefeito que vai governar Manaus nos próximos quatro anos. Pense nos vereadores que você vai mandar para o Parlamento. São eles que vão fiscalizar as ações do prefeito.

Não acredite em fake News. Cheque as informações antes de se deixar levar por mentiras e acusações infundadas. Cuidado, tem muito aproveitador por aí querendo fazer um pé de meia às custas do erário. Lembre-se, o Título de Eleitor coloca em você a força para mudar o que está errado. Ou para melhorar ainda mais o que está certo. Você tem a força, eleitor. O futuro de Manaus está em suas mãos!

Cabresto digital

A propósito das fakes News, a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Cármen Lúcia, voltou a criticar a propagação de desinformação e fake news nas redes sociais.

A 2 dias do 1º turno das eleições municipais, a ministra disse que o consumo de informações falsas por eleitores é um fenômeno do que definiu como “cabresto digital”.

Alguém pensa por nós

Cármen relaciona esse problema à abundância de informações nas plataformas e a velocidade que elas são disponibilizadas.

Segundo a ministra, isso pode levar à falta de um olhar crítico pelo usuário que lê e ouve às opiniões as quais é exposto.

— A gente acha que viu, acha que pensou, mas alguém pensou por nós. E pelo volume, pela velocidade, pela viralização, nos deixou sem condições de escolher livremente, escolher inclusive votos livremente, escolher candidatos livremente. Criamos agora, no Brasil, o cabresto digital. Alguém põe no nosso celular, no nosso computador, algo que nos desinforma e nos encabeça para o mesmo lugar.

Segundo turno

O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro em 103 municípios com mais de 200 mil eleitores.

Mas isso só se nenhum dos candidatos à prefeitura consiga atingir mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.

Zerésima

Antes do início da votação, um procedimento de auditoria será realizado no dia da eleição.

Com a chamada zerésima, é possível verificar que não há voto registrado na urna eletrônica antes do início da votação, que começará às 8h em todo país.

Por volta das 7h, os mesários devem imprimir um relatório em todas urnas eletrônicas instaladas nas seções eleitorais e comprovar que a urna está zerada. A votação será iniciada somente após o procedimento.

Milei chupador

Em meio a problemas com a economia, o aumento da taxa de pobreza e a queda em sua aprovação, o presidente da Argentina, Javier Milei, está sendo acusado de copiar um monólogo de uma série política americana e usá-lo em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

Cara de pau

A co-protagonista da polêmica é a série “The West Wing”, que gira em torno dos bastidores do poder nos Estados Unidos, em especial o episódio 15 da quarta temporada da produção, quando o presidente americano, interpretado por Martin Sheen, conversa com seus assessores.

As semelhanças entre o diálogo e a fala de Milei são difíceis de ignorar.

— Acreditamos na defesa da vida de todos; acreditamos na defesa do patrimônio de todos; acreditamos na liberdade de expressão para todos; acreditamos na liberdade de culto para todos; acreditamos no livre comércio para todos e acreditamos num governo limitado, para todos eles – disse Milei, copiando o discurso do personagem da série..

Quem quer dinheiro?

O candidato a prefeito de Coari, Raione Cabral (Mobiliza), encarnou Sílvio Santos e saiu jogando dinheiro para os eleitores, na quarta-feira (2).

A maluquice do candidato em busca de votos aconteceu na praça Getúlio Vargas, no centro da cidade.

PF acaba a farra

Em vídeos que circularam nas redes sociais, o candidato

joga várias cédulas de dinheiro para uma multidão se desespera para pegar alguma nota.

O gestou causou o maior tumulto. Raione foi preso pela Polícia Federal, claro, pois o apelo em busca de votos configura crime eleitoral.

Abaixo a “Lei Seca”

Em Manaus, cidade onde o forte calor convida a uma cervejinha, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) pediu o fim da lei seca no dia da eleição, no Amazonas.

De acordo com o levantamento da Abrasel, 15 estados não devem proibir o consumo de bebidas alcoólicas durante as eleições.

É proibido beber

Até sexta-feira (4), Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Roraima são os únicos estados que ainda estão mantendo a proibição do consumo de bebidas alcoólicas.

Minas liberou

Em Minas Gerai, por exemplo o Governo do Estado decidiu que, para as eleições municipais deste ano, não vai editar nenhuma norma que proíba a venda de bebidas alcóolicas durante a realização das eleições.

A decisão foi tomada de forma colegiada pelo governo mineiro e pelas Forças de Segurança do Estado e está alinhada com o Gabinete Institucional de Segurança (GIS) do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de MG.

Não existe lei

Apesar da proibição na venda e consumo de bebidas alcoólicas em alguns estados através da Lei Seca, não há uma legislação que restrinja a abertura e o funcionamento de bares durante todo o pleito das eleições de 2024.

Não é obrigado

Logo, a adoção da “Lei Seca” nas eleições, com proibição de venda de bebidas alcoólicas nos horários próximos à votação, é facultativa.

Ou seja, cada unidade da federação tem autonomia para definir se vai aderir à medida ou não.

X erra de novo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes informou nesta sexta-feira (4) que a rede social X fez o depósito dos R$ 28 milhões em multas devidas à Justiça em uma conta errada. A plataforma pertence ao bilionário Elon Musk.

“Há, portanto, necessidade de regularização do depósito realizado pela X Brasil Internet Ltda, para que haja o efetivo e integral adimplemento das multas”, acrescentou Moraes.

Herança de Cid Moreira

Cid Moreira conquistou grande parte do público evangélico ao gravar a Bíblia narrada e, após sua morte, parte da herança do jornalista será doada para a igreja.

Segundo a viúva do locutor, Fátima Sampaio, um dos desejos do marido era ajudar a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), uma organização humanitária mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

ÚLTIMA HORA

PGR arquiva acusação contra e Eduardo Braga e Renan Calheiros

Braga e Renan: inquérito arquivado pela PGR

A PGR (Procuradoria-Geral da República) decidiu arquivar o inquérito que acusava os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Um inquérito da Polícia Federal (PF) apontou que eles teriam agido no Congresso Nacional para favorecer o grupo que se chamava Hypermarcas, hoje Hypera Pharma, em troca de propina. O ex-senador Romero Jucá (RR) também havia sido indiciado – como ele não é mais parlamentar, não tem foro privilegiado, e seu caso é analisado em outra instância. A investigação que mira os é um desdobramento da Operação Lava Jato e tem origem em um acordo de colaboração premiada.

À época, o ex-diretor de relações institucionais do grupo, Nelson Mello, disse em depoimento que fez pagamentos a dois lobistas que fariam os repasses aos congressistas.

Segundo o inquérito, a empresa pagou cerca de R$ 20 milhões aos parlamentares por intermédio do empresário Milton Lyra, apontado pela PF como lobista intermediário do MDB.

ORGULHO

Democracia enche barriga: Quem provar que votou vai comer batata frita de graça

Festa da democracia, dessa vez com comida grátis! O Burger King inovou e vai dar batata frita de graça para todos que votarem no próximo domingo. Não deixe de guardar o comprovante de votação, ele que vai garantir a comida! Na segunda-feira (07/10), quem apresentar o comprovante de votação em qualquer restaurante da rede, vai poder escolher entre uma batata frita média ou onion rings média, sem pagar nada. A rede de fast food quer incentivar o brasileiro a votar e reduzir a taxa de abstenção. A ação faz parte da iniciativa ‘2 por R$ 25 e Confirma’, propaganda do BK que parodiou as campanhas eleitorais.

VERGONHA

O deputado Sinésio Campos, que da forma mais antiética dá as costas para seu partido, o PT, mesmo se dizendo amigo do presidente Lula –, terá que explicar a origem de R$ 20 mil apreendidos neta quinta-feira (3), pela Polícia Federal, em poder de uma assessora que embarcava para o município de Benjamin Constant, em companhia do deputado. A assessora foi detida pela PF no Aeroclube do Amazonas e disse que não tinha comprovação do saque e nem tinha conhecimento da origem do dinheiro. Durante a ação de fiscalização, o parlamentar também passou por inspeção e assumiu que o dinheiro era dele. Foi pior a emenda que o soneto.

