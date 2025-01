O Vasco da Gama anunciou a contratação de três novos jogadores com o objetivo de reforçar sua defesa, que foi a quarta mais vazada no último Campeonato Brasileiro. O clube trouxe o goleiro Daniel Fuzato, além dos zagueiros Lucas Freitas e Mauricio Lemos, na esperança de melhorar seu desempenho defensivo na próxima temporada. Daniel Fuzato, de 27 anos, chega ao Vasco após uma passagem pelo Eibar, da Espanha, onde atuou em diversas competições. Ele firmou um contrato de dois anos e está animado com a possibilidade de competir pela posição de titular com Léo Jardim, ressaltando a importância de uma disputa saudável entre os goleiros para o fortalecimento do elenco.

Mauricio Lemos, de 29 anos, teve um ano de destaque no Atlético-MG em 2023, mas viu sua participação diminuir no ano seguinte. Agora, ele busca se estabelecer no Vasco e contribuir para o desenvolvimento do time, mostrando-se motivado para ajudar a equipe a alcançar melhores resultados. Lucas Freitas, de 24 anos, se destacou na última temporada pelo Juventude e agora tem a oportunidade de brilhar no Vasco.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA