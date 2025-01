O Barcelona conseguiu uma vitória incrível de virada, por 5 a 4 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, depois de estar perdendo por 4 a 2 até os 32 minutos do segundo tempo, e garantiu com uma rodada de antecedência a vaga direta nas oitava de final da Liga dos Campeões da Uefa.

Autor do gol decisivo, no último lance da partida, aos 50, o brasileiro Raphinha foi o herói de um jogo louco, marcado por falhas dos dois goleiros, um gol contra, um gol sem querer (também de Raphinha), três pênaltis e um hat-trick do grego Vangelis Pavlidis, feito ainda no primeiro tempo e praticamente ofuscado pela recuperação do Barça na etapa final.

A vitória manteve o Barcelona na vice-liderança da primeira fase da Champions League, a três pontos do líder Liverpool. Com 18, o Barça já garantiu matematicamente seu lugar entre os oito primeiros, que se classificam diretamente para as oitavas de final.

O Benfica está em 18º lugar, com dez pontos, pode perder mais posições no complemento da sétima rodada, e vai lutar para ir aos playoffs – precisa ficar até a 24ª colocação. Na última rodada, no dia 29, o Barça receberá a Atalanta, e o Benfica vai jogar contra a Juventus, fora.

