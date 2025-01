O Grêmio está em busca de um novo goleiro após a transferência de Marchesín para o Boca Juniors. O clube gaúcho está avaliando a contratação de Tiago Volpi, que atualmente defende o Toluca, no México. Com a saída de Marchesín, que teve um papel crucial na temporada passada ao ajudar a evitar o rebaixamento, a equipe precisa de uma solução rápida para a posição. Tiago Volpi, que já teve uma passagem pelo São Paulo, pode assinar um pré-contrato com o Grêmio, uma vez que seu contrato com o Toluca se encerra no meio deste ano.

Desde que se transferiu para o clube mexicano em maio de 2022, ele já participou de 108 jogos e se destacou como batedor de pênaltis, anotando 15 gols. Além de Volpi, o Grêmio também está considerando outras opções para reforçar o gol. O clube fez uma consulta sobre Matheus Magalhães, que atua no Braga, como uma alternativa viável.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias