Corinthians e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), em Itaquera, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Timão terá mudanças em relação ao time que atuou contra o Velo Clube. A comissão técnica alvinegra segue a filosofia de mesclar a equipe e dar ritmo de jogo para todos os atletas do elenco. Memphis Depay, outra vez, deve começar na reserva.Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Hugo; Charles, José Martínez, Alex Santana e Talles Magno; Romero e Pedro Raul.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A lista de desfalques é grande para Ramón Díaz: Hugo Souza (amigdalite), Felipe Longo e Breno Bidon (seleção sub-20), Rodrigo Garro (trata uma tendinopatia patelar no joelho direito) e Maycon (ainda não foi inscrito). A equipe corintiana é a líder do grupo A com 6 pontos, 3 a mais que o vice-líder Mirassol. O jogo entre Corinthians e Água Santa terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.