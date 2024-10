Em uma semana, o número de casos de Mpox confirmados em homens de Manaus cresceu 63%, conforme os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Em sete dias, as confirmações saltaram de 11 para 18 casos da doença.

Conforme a FVS, o quadro atual da Mpox é de 81 notificações, 18 casos confirmados, 54 descartados e 9 suspeitos. Não há registro de óbito pela doença.Só há registros de casos na capital e todos eles em homens. 66% dos infectados são homens na faixa etária entre 30 e 39 anos.

A prevenção do Mpoxenvolve medidas de higiene pessoal, cuidados com o contato próximo e ações preventivas específicas. Siga as orientações abaixo para reduzir o risco de infecção:

– Evitar contato direto com lesões de pele, erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais de pessoas infectadas.

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou utilizar álcool em gel, especialmente após tocar superfícies compartilhadas ou estar em locais públicos.

– Praticar sexo seguro, utilizando preservativo, e estar atento a sinais suspeitos em si mesmo ou no parceiro (a).

– Manter a etiqueta respiratória, cobrindo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, para evitar a disseminação de partículas virais.

– Usar máscaras de proteção respiratória em ambientes com alta probabilidade de transmissão, como locais fechados e mal ventilados.

– Manter a higiene pessoal, garantindo a limpeza adequada do corpo e objetos de uso pessoal.

A FVS reforça que pessoas que apresentarem sintomas suspeitos, como febre, lesões na pele ou cansaço extremo, devem procurar atendimento médico imediatamente e seguir as orientações de isolamento, para prevenir a disseminação do vírus.

Transmissão

A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama.

Contato com objetos contaminados, como roupas de cama, toalhas ou utensílios; Contato com animais silvestres, como roedores, que podem ser portadores do vírus.

