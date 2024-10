De 02 a 27 de outubro, pela primeira vez no estado do Pará, o Parque Shopping Belém recebe a atração ‘Floresta do Curumim’, unindo cultura, diversão e consciência ambiental para crianças de 2 a 11 anos.

Inspirada na Turma do Curumim, criada pelo cartunista Mário Adolfo há 40 anos, a atração proporciona uma imersão no universo amazônico. Os personagens, que marcaram gerações nos jornais do Amazonas, fazem parte da memória afetiva de muitos e agora ganham vida em um espaço temático voltado à valorização da cultura indígena.

“É uma alegria imensa trazer essa experiência inédita para o Pará. A Turma do Curumim vai encantar as crianças com atividades que combinam aprendizado sobre nossa cultura e a importância da preservação ambiental. Será uma verdadeira jornada de diversão e conscientização,” afirma Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Curumim tomando açaí

Programação

No ‘Ateliê de Pintura’, as crianças conhecerão Sarah Patel, uma simpática tartaruguinha amazônica. Com materiais sustentáveis como papéis recicláveis, giz de cera e lápis de cor, os pequenos artistas poderão participar de atividades de pintura e aprender, de maneira divertida, sobre reciclagem e preservação ambiental.

No ‘Igarapé do Jara’, o personagem Jaraqui convida a garotada para uma missão importante: ajudar a limpar as águas do igarapé. Em uma piscina de bolinhas, as crianças terão o desafio de recolher o maior número de “lixos” cenográficos e colocá-los em cestos de palha. Ao final, a contagem revelará quem foi o maior ajudante do dia.

A pequena Murupi aguardará os participantes em sua plantação, onde poderão conhecer árvores como cupuaçu, jambo e tucumã. A atividade inclui uma divertida “colheita” cenográfica, que ensina sobre a biodiversidade da Amazônia.

Curumim é atração no Parque Shopping Belém

Uma das atividades mais esperadas é a Contação de Histórias, onde os personagens da Turma do Curumim se reúnem para compartilhar narrativas sobre a preservação da Amazônia e suas riquezas naturais. Toda semana (aos domingos), um escritor paraense fará a leitura de sua obra para as crianças, proporcionando momentos de aprendizado e diversão.

Por fim, o ‘Redário do Lourival’ oferece um espaço de descanso, com redes para as crianças relaxarem após as brincadeiras. Inspirado nas tradições indígenas, o redário traz quadrinhos da Turma do Curumim para leitura, proporcionando um ambiente tranquilo e cultural.