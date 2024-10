Endrick, ex-atacante do Palmeiras, fez sua estreia como titular no Real Madrid, o que resultou em um bônus financeiro para o clube brasileiro. Ao ser escalado na partida contra o Lille, pela Liga dos Campeões, o Palmeiras garantiu um pagamento de 75 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 450 mil. O acordo firmado entre o Palmeiras e o Real Madrid estabelece diversas metas que podem gerar retornos financeiros significativos para o clube formador. Entre essas metas, destaca-se o valor de 75 mil euros por cada jogo em que Endrick atuar como titular.

Além disso, o contrato prevê bônus adicionais, como 35 mil euros por gol, assistência ou pênalti sofrido. O Palmeiras também poderá receber 500 mil euros se Endrick se tornar campeão do Campeonato Espanhol e for titular em pelo menos oito partidas, com o valor subindo para 1 milhão de euros caso ele atue em 18 jogos como titular. Na Liga dos Campeões, o Palmeiras pode receber 500 mil euros se Endrick for titular em três jogos e o Real Madrid chegar à semifinal, aumentando para 1 milhão de euros se ele atuar em sete partidas. O clube também poderá lucrar 1 milhão de euros se o jogador conquistar a Champions League e for titular em quatro jogos, com o valor subindo para 2 milhões de euros se ele atuar em oito partidas.

Outras metas incluem 1 milhão de euros se Endrick ganhar o prêmio de Golden Boy ou Kopa, e o mesmo valor se ele terminar entre os três primeiros na disputa da Bola de Ouro ou do The Best. O bônus pode chegar a 2 milhões de euros se ele for eleito o melhor do mundo em qualquer uma dessas premiações. O Palmeiras continuará a receber esses bônus até que o total das metas atinja 12,5 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 76,6 milhões.

