Nesta quinta-feira (3), o Amazonas recebe a “Expo Favela Innovation”, a maior feira de cultura, inovação e empreendedorismo realizada pelas comunidades do Brasil por meio da Central Única das Favelas (CUFA).

O evento acontece das 13h às 22h, no Centro de Convenções Vasco Vasques (Avenida Constantino Nery, 5001, Flores), com a participação de 50 empreendedores. O acesso é gratuito.

A “Expo Favela Innovation” tem patrocínio da Bemol, Coca Cola, Instituto Evereste, Clube Pop, apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e realização da CUFA Amazonas e Favela Holding.

Na programação, que segue até sexta-feira (04), tem palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles, games, batalha de break e batalha de rima, entre outras iniciativas.

Entre os empreendedores confirmados estão Telezé Especiarias, Japamalas Energia Amazônica, Graffiti Queens, Tribo do Kokedama, Val França Ecojoias da Amazônia, Fusão de Sabores Vine-Brasil, Yaci Muraki, Amazônida Tranças, NativoAM e Ateliê Derequine.

“É uma grande feira para os empreendedores apresentarem seus produtos e concorrerem a uma premiação para representar o Amazonas em São Paulo”, afirma Alexey Ribeiro, presidente da CUFA Amazonas. “Temos ainda a Arena Cultural, com diversas atividades e atrações, além de oficinas de capacitação”.

Alexey Ribeiro explica que a “Expo Favela Innovation” surgiu porque as comunidades geram mais de 200 bilhões em negócios e a iniciativa vem com a proposta de conectar empreendedores e grandes empresas.

“A ‘Expo Favela’ cria conexões e amplia o discurso e empoderamento dos empreendedores dentro da sociedade. Desta forma, os negócios se tornam mais consistentes, temos cases no Brasil de moradores de comunidades que chegaram a expor em outros países por meio desta cadeia de empreendedorismo”, comenta o presidente da CUFA no Amazonas.

Painéis

O primeiro painel, no dia 3, traz o tema “Povos Ancestrais”, das 13h50 às 14h30, com Regina de Bengguela, representante da União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO), Cacique Ismael Munduruku, do Parque das Tribos; e Cacica Lutana Kokama. Luciana Santos vai mediar o encontro.

Com mediação de Gabriel Abreu, das 14h40 às 15h10 é a vez de Daniel Pinheiro, CEO Biozer de Amazônia, e Helena Garcia, gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Amazonas, dividirem o painel “A Exploração dos Insumos Amazônicos para a Economia”.

Leandro Andrade, programmer da Federação Amazonense de E-sports (Faesp), Giselle Mascarenhas, produtora cultural, e Mariana Sena, engenheira ambiental participam do painel “Conexões que Transformam”, que acontece das 15h20 às 16h10. O encontro vai ser mediado por Gabriel Abreu.

Das 16h20 às 17h20, o tema vai ser “Mulheres do Brasil”, com a cantora indígena e ativista Kae Guajajara, a presidente nacional da CUFA, Kaline Lima, a diretora de projetos da Associação de Travestis Transexuais e Transgêneros do Amazonas (Assotram), Joyce Gomes, a cunhã-poranga do bumbá Caprichoso, Marciele Albuquerque, e a jornalista Luana Borba. As convidadas vão apresentar suas jornadas, com mediação de Ruthiene Bindá.

Alexey Ribeiro e Fabiana Carioca, representantes da CUFA Amazonas, Leandro Andrade e André Fabiano, das 17h30 às 18h30, são protagonistas do painel “CUFA Projetos 2024/2025”, também com mediação de Ruthiene Bindá.

A abertura oficial está marcada para 19h, com a participação de Preto Zezé, uma das maiores lideranças das favelas brasileiras, cofundador da CUFA e residente da CUFA no Rio de Janeiro, além de empreendedor de destaque, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro.

A cerimônia conta ainda com a apresentação do espetáculo “Brasileiros”, da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) e Balé Folclórico, e o show da banda Kboclos.

Programação

Na sexta-feira, das 13h50 às 14h30, Alessandra Costa Pacheco vai mediar o painel “A Importância do Desenvolvimento de Tecnologias e Incentivo para as Periferias”, com André Fabiano, presidente do Instituto Evereste; Elias Moraes, diretor-presidente da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA); Lincoln Nunes, diretor-presidente da Processamento de Dados Amazonas (Prodam); Emanuela Dias, coordenadora da Softex Amazônia; e Marcus Bessa, co-fundador do Impact Hub.

Das 14h40 às 15h20 tem “Direitos Humanos e Inclusão Social”, com Alzira Melo Costa, Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima; Rafaelle Nascimento, representante da Bemol; e Audaliphal Hildebrando, desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região, Amazonas e Roraima.

Das 15h30 às 16h20, o tema mediado por Ruthiene Bindá traz “Os Desafios de Empreender na Amazônia”, com os painelistas França Bandeira, diretor de Tecnologia da Bemol; Rodrigo Waughan, presidente do Grupo Gerbera; Sylviane Litaiff, CBO AM Cash; e Adria Dantas, diretora da AG Gestão Empresarial.

Das 16h30 às 17h10, o cantor Uendel Pinheiro e a DJ Rafa Militão dividem o painel “A Importância da Música para a Transformação Social”, com mediação de Carol Queiroz.

MV Bill, representante do rap brasileiro, escritor, ator, cineasta e ativista brasileiro, o rapper Dacota e Alexey Ribeiro, das 17h20 às 18h20, participam do painel “Das Favelas para o Mundo”, com mediação de Ruthine Bindá.

Uendel Pinheiro e Kae Guajajara sobem ao palco da Arena Cultural a partir das 19h, para encerrar a primeira edição do “Expo Favela Innovation” em Manaus, após o resultado da Premiação Top 10.

