O Corinthians demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo, nesta quarta-feira, 27. A decisão acontece logo após o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, em plena Neo Química Arena, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Além do treinador, toda a comissão técnica do “Professor” foi desligada. “O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje”, diz o comunicado do Alvinegro.

Veja a nota do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol.

O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras.

A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje.

