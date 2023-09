Imagine a alegria de receber uma ligação e a voz informar que você recebeu R$ 5 mil. Foi essa sensação que 10 clientes que abasteceram em postos de bandeira Atem tiveram nas últimas semanas. Eles foram os ganhadores da promoção Férias Turbinadas Atem: são 03 do Amazonas, 02 de Rondônia e 1 para cada um dos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Pará.

A jornalista Isabella Siqueira foi uma das ganhadoras do Amazonas. Ela conta que foi como um presente de aniversário. “Eu havia abastecido no posto Jacira Reis na noite anterior e quando me ligaram, no dia seguinte, imaginei que tivesse esquecido algo lá. Quando me falaram que eu havia ganhado R$ 5 mil, foi só alegria”, conta a jornalista, dizendo que o prêmio veio em boa hora. “Estou extremamente grata e feliz. Este dinheiro veio numa hora excelente e será usado para um tratamento de saúde na família”.

O motorista Devilson da Silva Matos abasteceu no posto Tancredo Neves, de bandeira Atem, em Manaus. Ele nem acreditou quando recebeu a ligação. “Eles insistiram na ligação e foi aí que comecei a acreditar”, conta ele, ao receber a premiação.

Outro ganhador de Manaus, o bancário Bruno Carvalho, também disse que ficou surpreso com a ligação. “Não acreditei porque foi a primeira vez que ganhei um sorteio na vida”, afirmou. “Boa parte do valor do prêmio vai para o aniversário de 7 anos do meu filho. Quero uma festa bem bonita pra ele. O restante vai ser pra uso pessoal”.

O empresário paraense Rodrigo César Dias mora há 12 anos no Acre e foi no Posto Souza, de bandeira Atem, no município de Feijó, que ele recebeu a ligação da empresa. “Fiquei muito feliz porque me ajudou a quitar algumas dívidas”, conta, sorrindo.

Férias Turbinadas

A promoção “Férias Turbinadas” começou no dia 10 de julho e envolveu R$ 50 mil em prêmios distribuídos entre 1 mil vales-combustível de 20 litros cada e mais 10 superprêmios no valor de R$ 5 mil.

Para participar, bastava abastecer a partir de R$ 50 nos postos com bandeira Atem e que estivessem participando da promoção. A exceção ficou para sete municípios do Amazonas que o valor era de R$ 30. O sorteio, pela loteria da Caixa, foi feito no dia 28 de agosto.

O superintendente Comercial da Distribuidora Atem, Alexandre Ferreira, disse que ficou feliz com o resultado. “A campanha foi um sucesso e conseguimos premiar os clientes que prestigiam os postos que levam a bandeira Atem”, comentou.

Conheça os ganhadores

RODRIGO CÉSAR PINHEIRO DIAS, FEIJÓ (AC)

ISABELLA LIMA SIQUEIRA, MANAUS (AM)

BRUNO HENRIQUE CARVALHO, MANAUS, (AM)

DEVILSON DA SILVA MATOS, MANAUS (AM)

STEPHANO A VASCONCELOS, CAMPO GRANDE (MS)

VITOR AUGUSTO FAJOLI MORAES, NOVA LACERDA (MT)

GKEYDSON MUNIZ RIBEIRO, SANTARÉM (PA)

GABRIEL PEIXE REGO, PORTO VELHO (RO)

JOÃO PAULO ALVES DE JESUS, JI-PARANÁ (RO)

SUELEN SIMPLICIO DE LIMA, BOA VISTA (RR)