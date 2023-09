Nas últimas semanas, o Centro de Tratamento e Transformação de Resíduos de Manaus (CTTR) tem sido criticado na imprensa e redes sociais. Pois não deveria. Esse tipo de equipamento é a solução mais segura e ambientalmente adequada para atender a esse serviço tão essencial às cidades, que é o tratamento seguro e sustentável dos resíduos. Diferentemente dos lixões, que são grandes depósitos a céu aberto, o CTTR foi construído estrategicamente para receber e tratar devidamente o lixo gerado pela população da cidade

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, de 2022, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), 39% dos resíduos produzidos no país são descartados em lixões e aterros controlados (depósito de lixo com cobertura de solos, mas sem o tratamento adequado, como é o caso do atual em operação na capital do Amazonas). O descarte sem critério sanitário de proteção ao meio ambiente representa grandes riscos não só ao meio ambiente, mas à saúde devido à disseminação de doenças por transmissores como ratos, moscas e urubus.

Aprovada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa a erradicação dos lixões até agosto de 2014. Entretanto, quando a data expirou, somente 40% das cidades cumpriam a regra. Há três anos, com o Marco Legal do Saneamento, um novo prazo foi dado: capitais e regiões metropolitanas e cidades menores têm até 2024 para se regularizarem e darem uma destinação ambientalmente correta de seus resíduos, com locais planejados para receber e tratar seus resíduos. Centros de Tratamento e Transformação de Resíduos são considerados essenciais para reduzir o impacto do lixo no mundo.

Seguindo os exemplos das grandes cidades do país, Manaus conta agora com o primeiro Centro de Tratamento e Transformação de Resíduos do Amazonas, que possui modernas técnicas de tratamento de resíduos sólidos com estação de tratamento de chorume por meio de osmose reversa, tecnologia de última geração para impermeabilização do solo, sistema de drenagem e captação do chorume, biogás e águas pluviais, aproveitamento de crédito de carbono, entre outras.

Como resultado, Manaus terá uma gestão eficiente de seus resíduos, com redução do impacto ambiental do lixo no meio ambiente e da liberação de gases poluentes na atmosfera. Além disso, a saúde pública é totalmente beneficiada com o equipamento, diminuindo o risco de proliferação de doenças e garantindo segurança sanitária à população.

Tratar o lixo. Transformar atitudes e pensamentos. Evoluir. É disso que Manaus e o meio ambiente precisam