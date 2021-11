5/5 - (1 vote)

Já está disponível o resultado do sorteio para assistir ao Torneio Internacional de Futebol Feminino. A competição será disputada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. As regras para os sorteados retirarem os ingressos são divulgadas nesta quarta-feira (24). Para conferir o resultado, clique aqui.

Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da disputa, de 25 de novembro a 1º de dezembro. A competição reúne as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.

Seleção realizou, na tarde desta terça-feira, o primeiro treino na Arena da Amazônia

O Torneio Internacional é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021. Na quinta-feira (25), às 21h (horário de Manaus), as Guerreiras do Brasil enfrentam a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Horário de Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da disputa.

Inscrições para sorteios

O site da campanha Vacina Premiada também começou a receber inscrições para sorteio de ingressos para o “Fla Fun Fest – Final da Libertadores da América 2021”, evento que ocorrerá no Copacabana Chopperia. Serão sorteadas 50 camisas de front stage. As inscrições se estendem até o dia 25 de novembro.

Outro evento com sorteio disponível é o “Tá embaçado” do humorista Fábio Rabin, que ocorrerá no Teatro Manauara. Estão sendo disponibilizados dez ingressos para a campanha e as inscrições ocorrerão do dia 22 ao dia 25 de novembro.

As inscrições para concorrer a ingressos do show do cantor Gusttavo Lima, no dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia, estão disponíveis. Um total de 500 ingressos foi destinado aos sorteios. As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.