Barcelos - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), para implementar um projeto de assistência policial e social a vítimas de crimes e crianças e adolescentes infratores. Os atendimentos devem iniciar a partir da segunda quinzena de dezembro, na sede da unidade policial.

De acordo com o Delegado Diego Araújo, gestor da 75ª DIP, a parceria, que será realizada por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Barcelos, tem como objetivo atender principalmente vítimas de violência doméstica, adolescentes vítimas de crimes em geral e crianças e adolescentes infratores.

“O projeto, inicialmente, atenderia apenas os encarcerados da delegacia, porém, durante reunião com os representantes da Semas, vislumbramos a oportunidade de expandir o atendimento para vítimas e familiares. Sendo assim, cedemos uma sala da unidade policial onde ocorrerá o acompanhamento psicossocial dessas pessoas”, detalhou o gestor.

Serviços – O atendimento será permanente na unidade e contará com 11 profissionais, entre psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, policiais, além de representantes de entidades religiosas. Ele irá abranger ainda o acompanhamento ao indivíduo e familiares, a valorização das habilidades, palestras, musicalidades, dinâmicas em grupo, rodas de conversa, atendimento ao grupo familiar, emissão de documentos e outros serviços.