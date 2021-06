5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura de Barcelos e a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CREAS e em parceria com o Conselho Tutelar, CRAS, Programa Criança Feliz, Setor de Identificação, Conselho Tutelar, SEMED, SEMSA, SEDUC, GCM e Ministério Público, realizou no dia 11/06, uma série de ações em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no dia 12 de junho.

O objetivo da ação foi chamar a atenção das crianças quanto aos seus direitos e deveres, ressaltando a exploração do Trabalho Infantil e como identificar, um problema social que implica na infância de muitas crianças.

A Ação aconteceu em quatro pontos da cidade, sendo no bairro de Nazaré na Quadra Bertino Rodrigues, bairro São Francisco na Escola Est. Angelina Palheta Mendes, bairro São Sebastião na Escola Est. São Francisco de Salles e no bairro de Marará Escola Municipal Irmã Amabilis Bonna.

A manhã de lazer contou com brincadeiras como futsal, pula saco, pula corda, tiro ao alvo, cabo de guerra, limão na colher entre outras; com realização de sorteios pra criançada e lanche em todos os pontos.

Neste momento pandêmico, todas as precauções foram tomadas com uso de máscara em todos os presentes e álcool em gel além medição de temperatura.

CONFIRA AS FOTOS: