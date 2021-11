5/5 - (1 vote)

O Flamengo vivia a contradição de se manter na briga pelo título do Brasileirão e poupar esforços para a final da Libertadores. A equipe vacilou demais no segundo tempo e viu o sonho do título ficar distante ao encontrar o Grêmio, nesta terça-feira (23), na Arena, em Porto Alegre (RS), em sua árdua luta contra o rebaixamento. O empate por 2 a 2 deixa o líder Atlético-MG mais perto de levantar o troféu de campeão nacional.

Com o resultado da partida atrasada da segunda rodada do Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho somou 67 pontos, ainda com quatro jogos por disputar. Do outro lado, a equipe de Vagner Mancini, hoje com 36 pontos, tenta a todo custo escapar da degolas.

A equipe rubro-negra agora volta todas as suas atenções para a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras se enfrentarão neste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O próximo compromisso pelo Brasileirão será três dias após a decisão continental, contra o Ceará, no Maracanã, já pela 36ª rodada. O Grêmio, por sua vez, terá a preparação para encarar o Bahia, já nesta sexta, na Fonte Nova.

Apesar das dificuldades, o Grêmio foi até melhor na etapa inicial, antes de Vitinho acordar para o jogo e marcar os dois gols, que dariam a vitória ao Flamengo.

A equipe tricolor se aproveitou justamente da falta de ritmo dos jogadores rubro-negros e exigiu grandes defesas de Hugo Souza. Já nos acréscimos, depois de cobrança de escanteio, Geromel ajeitou para Diego Souza marcar, mas o árbitro anulou a jogada, marcando impedimento.

Na volta do intervalo, Renato Gaúcho tentou dar mais ritmo de jogo para Arrascaeta — e depois para Pedro, recuperado de cirurgia. A mudança fez Vitinho acordar. Assim que o uruguaio pisou no gramado, aos 12 minutos, saiu o primeiro gol. Arrascaeta lançou Rodinei, que encontrou o atacante na segunda trave e abriu o placar para festa do elenco rubro-negro. No lance seguinte, Jhonata Robert, do Grêmio, foi expulso após encontrão com Vitinho.

Aos 28 minutos, Vitinho contou com ótima colaboração de Kenedy, que entrou na área e deixou a bola livre para o atacante ampliar. A situação, com um jogador a mais estaria tranquila, se não fosse um novo cochilo do Fla.

Borja, que havia acabado de entrar, recebeu cruzamento de Ferreirinha para se jogar na bola e diminuir no lance seguinte. O golpe veio na retribuição de Borja a Ferreirinha, aos 36 minutos. O empate, no entanto, não foi bom para nenhum dos times.