Projeto de R$ 450 milhões para a geração de eletricidade sustentável foram garantidos pela Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal. Com a aprovação da iniciativa de autoria do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a verba ajudará na implementação da nova fase do Programa Mais Luz para a Amazônia.

Os investimentos também virão do Ministério de Minas e Energia que autorizou o segundo contrato destinado a essa iniciativa.

Com sistemas de geração fotovoltaica, o novo contrato vai atender 259 famílias de nove comunidades em áreas isoladas de Manaus, além de 342 comunidades na Calha do Rio Purus, nos municípios de Beruri, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini, e Tapauá, onde residem aproximadamente 4 mil famílias.

O custo total do segundo contrato do Programa Mais Luz para Amazônia é de R$ 209 milhões, sendo 188 milhões provenientes de recursos subvencionados do Governo Federal e R$21 milhões oriundos de recursos da distribuidora. O prazo para realizar a instalação dos sistemas é de 12 meses para a Amazonas Energia.