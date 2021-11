Avalie o post

Manaus – O PSDB decidiu contratar uma nova empresa para concluir o sistema de votação de suas prévias presidenciais. No domingo (21), o partido foi obrigado a suspender o processo de escolha do candidato tucano ao Palácio do Planalto após uma série de falhas apresentadas pelo aplicativo da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs), contratada para o serviço.

Agora, a Relatasoft foi escolhida para cuidar do novo aplicativo, o D. Voto, desde que o sistema passe pelo “teste de estresse” ao qual será submetido durante toda a madrugada desta quarta-feira. A empresa integra o Projeto Eleições do Futuro, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ideia é retomar a votação o mais rapidamente possível. Mas, além dos ajustes técnicos, a nova data depende das negociações políticas entre os candidatos. Disputam as prévias os governadores João Doria (São Paulo), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Doria e Virgílio deram entrevista juntos e defenderam a adoção do novo aplicativo para concluir as prévias do partido.