O Prefeito de Manaus David Almeida (Avante) foi à Câmara Municipal de Manaus nessa terça-feira (23) em uma visita informal e, entre outros assuntos, disse que a iluminação de Natal da cidade precisou ser refeita em alguns pontos, como na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, na Max Teixeira e na Ponta Negra após furto de piscas-piscas.

“As pessoas estão roubando os nossos piscas-piscas [risos]. A gente já fez a Av. Getúlio Vargas toda e estamos refazendo porque estão retirando, estamos fazendo a Max Teixeira e estão retirando. Na Ponta Negra, na semana passada, eu estava correndo e o cara estava arrancando na minha frente. Óbvio que ele foi preso”, contou o Prefeito.

A Prefeito informou que com o roubo dos equipamentos a inauguração da iluminação nesses locais está atrasada e o custo com a decoração natalina vai sair mais caro.

“Nós vamos deixar a cidade bem bonita. Só não inauguramos ainda essas três avenidas porque roubaram os cabos, todos estão sendo roubados e a gente vai lá, repõe, se torna mais caro”.

Preocupação com a cheia

David Almeida ainda informou estar preocupado com a subida do Rio Negro, após o registro da maior cheia da história em 2021. A cota do Rio está em 20,37 m e já subiu 93 cm em 18 dias. No dia 23 de novembro do ano passado, a cota era de 17,14 m. Foram 20 cm de subida nos últimos dois dias.

“Já estou preocupado com a enchente do ano que vem. Já estamos trabalhando com o Serviço Geológico porque o Rio nem desceu totalmente e já está subindo. Um ano atípico, pandemia, enchente, um verão que não foi verão, cheio de chuvas e as obras paradas para fazer contenção”, disse.



Segundo o Prefeito, será feita a retirada de moradias em áreas irregulares no São Raimundo, Mauazinho, Nova cidade, Cidade de Deus e Monte das Oliveiras.

“As moradias são construídas em áreas impróprias e depois de algum tempo, infelizmente, vamos ter que tirar. Lá no Monte das Oliveiras, então, a obra toda feita pela prefeitura, foram chegando, construíram em cima das galerias da prefeitura, as galerias estão caindo e a prefeitura vai ter que refazer. Vou ter que indenizar os moradores”.

