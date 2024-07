O Uruguai não decepcionou na primeira fase da Copa América, ao terminar o Grupo C com 100% de aproveitamento: três vitórias em três jogos e a liderança absoluta. O gol de Mathías Olivera, já no segundo tempo, no Arrowhead Stadium, em Kansas (EUA), fez a equipe celeste bater os Estados Unidos pelo placar mínimo, eliminando os donos da casa da competição. Os norte-americanos ficaram com apenas um pontinho, em terceiro na chave.

Quem o Uruguai pode pegar nas quartas

Agora, a seleção do técnico Marcelo Bielsa aguarda na próxima fase o primeiro colocado do Grupo D, que pode sair entre Brasil e Colômbia, que ocupam até o momento os dois primeiros lugares da chave e entram em campo nesta terça-feira (02).

Jogo truncado, mas Celeste se sobressai

No primeiro tempo, a partida foi truncada, com os EUA melhores, mas sem assustar efetivamente o gol de Rochet. Aos poucos, os uruguaios se soltaram e tiveram boas chances com Darwin Nuñez e Pellistri. Aos 27, um susto: Maxi Araújo se chocou com um adversário e saiu por suspeita de concussão, dando lugar a Cristian Olivera. Segundo a equipe médica do Uruguai, o atacante passa bem. Na faixa dos 40, foi a vez do norte-americano Balogun sair lesionado. Pepi o substituiu.

Na etapa final, a Celeste seguiu melhor e, aos 21, foi premiado. De La Cruz cobrou falta, Ronald Araujo cabeceou e Mathías Olivera completou para as redes após defesa de Turner. Depois de checagem do VAR, placar aberto em Kansas City. Paralelamente, o Panamá ia vencendo a Bolívia em Orlando (EUA), o que dificultou ainda mais a reação dos Estados Unidos, que no fim não ocorreu.

Uruguaios nas quartas, enquanto frustração dos donos da casa.

Ficha técnica:

EUA 0 x 1 Uruguai

Dia, horário e local: segunda-feira (1º), às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas (EUA)

Estados Unidos: Turner; Scally (Wright), Richards, Ream (Tillman) e Robinson; Adams, McKennie e Musah (Sargent); Pulisic, Reyna e Balogun (Pepi). Técnico: Gregg Berhalter.

Uruguai: Rochet; Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera e Matías Viña (José Giménez); Ugarte (Cáceres), Valverde, Pellistri, Maxi Araújo (Cristian Olivera) e De La Cruz (Betancur); Darwin Nuñez (Luis Suárez). Técnico: Marcelo Bielsa.

Arbitragem: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michaeal Orue e Stephen Atoche (PER)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Gol: Mathías Olivera (URU)

Cartões amarelos: Richards e Adams (EUA); Darwin Nuñez (URU)