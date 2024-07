A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), prorrogou a inscrição do Bolsa Esporte Estadual 2024 até o dia 1 de agosto. Estão sendo disponibilizadas, este ano, 182 vagas para atletas e paratletas amazonenses, divididos nas categorias de base, alto rendimento e rendimento olímpico e paralímpico.

“A prorrogação das inscrições do Bolsa Esporte Estadual é um passo para garantir que ainda mais atletas e paratletas amazonenses possam ter a oportunidade de participar desse programa. Esse patrocínio não é apenas um incentivo financeiro, mas um investimento no futuro dos nossos atletas”, disse o titular da Sedel, Jorge Oliveira.

O Bolsa Esporte Estadual tem como objetivo incentivar e oferecer condições para que atletas e paratletas possam se destacar nos cenários nacional e internacional. Em 2023 foram mais de 130 desportistas beneficiados, com destaque para Maria de Fátima, paratleta do halterofilismo que garantiu vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Serão destinados 107 patrocínios desportivos aos atletas e paratletas de categoria de base, de R$ 450 mensais. Já para atletas e paratletas de alto rendimento, que disputam competições nacionais e internacionais, serão 65 patrocínios de R$ 1.100 mil mensais. E, aos atletas e paratletas de categoria olímpica e paralímpica, serão 10 patrocínios no valor de R$ 3.300 mil mensais.

As inscrições para atletas e paratletas que residem em Manaus estão sendo realizadas no auditório da Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, de 9h às 17h. Para quem mora no interior do estado, as inscrições podem ser realizadas por meio do e-mail: bee.2024@sedel.am.gov.br.

