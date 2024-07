Jonatan Ferreira da Conceição, de 26 anos, conhecido como ‘Bicudo’, ficou com o rosto desfigurado após ser executado a tiros, na noite de segunda-feira (1º/7), na rua São Jorge, bairro Santa Luzia, zona sul da capital amazonense.

De acordo com policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jonatan tinha acabado de sair de uma partida de futebol quando foi atingido com pelo menos 20 disparos de arma de fogo. A maioria atingiu a cabeça do homem, que morreu no local.

Familiares de Jonatan não souberam informar uma possível motivação para o crime ou apontar algum suspeito. Já os moradores da área disseram aos policiais que ele já estava jurado de morte por criminosos.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e após constatar o óbito liberou o corpo para ser recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).