A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferece 280 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (2), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 15

1 vaga – Fresador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em instrumento de precisão e desenho técnico; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na fabricação de peças para máquinas gráficas, medições, corte, leitura e interpretação de desenhos; usinar peças de metal, regulando e operando máquinas de ferramentaria.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar cargas para entrega e embalagens danificadas; auxiliar o motorista durante o trajeto da entrega.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no recebimento e envio de documentos, elaboração de relatórios, emissão de notas fiscais e atualizações de cadastro.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de SAC

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento através de uma comunicação clara em todos os pontos de contato com os clientes da empresa.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na recepção, armazenamento, organização e movimentação dos produtos dentro do centro de distribuição.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de informática avançada e atendimento ao cliente; experiência com atendimento ao público; e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 15

1 vaga – Cobrador Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos sábados); e documentação completa;

Atividades – notificar débitos; registrar informações de negociações com o devedor; elaborar relatórios de prestação de contas e de encerramento de cobrança; atualizar cadastro e identificar cobranças indevidas, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar e criar receitas de bolos, doces, biscoitos, salgados, canapés, sorvetes, caldas, tortas, cupcakes, recheios e coberturas.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar receitas para almoço, jantar, lanches e cafés; varrer o chão e administrar o estoque de alimentos; manter os móveis e objetos da cozinha limpos; criar lista de mercado; realizar atividades de apoio, como servir lanches e cafés.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar a loja; prestar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários, terceirizados e clientes da loja; realizar auditorias no recebimento de mercadorias dos fornecedores.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; residir nas proximidades dos shoppings Millenium e Amazonas; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; recepcionar, apresentar os produtos, realizar estocagem, organização de prateleiras e do local; fazer a recepção de mercadorias e esclarecimento de dúvidas; zelar pelo bom atendimento, eficiência e produtividade.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 205

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar alimentos; realizar limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha; realizar lavagem de bandejas, talheres e utensílios.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Supervisor de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – liderar a equipe, proporcionando um ambiente de trabalho agradável; supervisionar o recebimento de mercadorias; negociar e contratar fornecedores; controlar o estoque.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

60 vagas – Operador de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para residir no município de Dourados (MS); ter documentação completa;

Atividades – realizar as atividades iniciais do processo produtivo, dentro das áreas de corte, abate, refile e desossa de suínos.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para residir no município de Dourados (MS); ter documentação completa;

Atividades – atuar na linha de desossa, atendendo os padrões de qualidade e operacional exigidos pela empresa.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou primeira vez na indústria;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-12, Informática básica, Matemática básica, Metrologia, Leitura e Interpretação de Desenhos Técnicos; disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir que os produtos ou serviços da empresa estejam em conformidade com os padrões estabelecidos.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Almoxarife I

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, Operador de Empilhadeira, Informática básica, Controle de Estoque, Recebimento e Técnicas de Inventários; e documentação completa;

Atividades – auxiliar na realização de tarefas operacionais e relacionadas ao processo de produção.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 39

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – restaurar a carroceria de veículos, removendo ou reparando danos estéticos e estruturais, como amassados, riscos, desalinhamentos, deformações e outras imperfeições que afetam a aparência e a integridade do veículo.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – remodelar, alinhar e reconstruir as partes danificadas da carroceria, fazendo com que o veículo recupere sua forma e aparência originais.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Químico

Escolaridade – ensino técnico completo em química;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRQ ativo; conhecimento em pacote Office; e documentação completa;

Atividades – controlar a qualidade dos produtos químicos; elaborar relatórios técnicos; executar tarefas com segurança, seguindo normas e procedimentos; operar equipamentos e instrumentos de medição; preparar e analisar soluções químicas; realizar testes e ensaios laboratoriais.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Coordenador de Operações Turísticas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês avançado; disponibilidade de horário para pernoitar no hotel; e documentação completa;

Atividades – coordenar a área operacional, serviços, restaurantes, alimentos e bebidas; promover vendas de produtos e serviços; administrar pessoal, recursos financeiros e gerenciar compras.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no mercado de bebidas e documentação completa;

Atividades – supervisionar e liderar equipe de vendedores, incluindo a definição de metas e acompanhamento de desempenho; realizar treinamento e desenvolvimento, definição de metas e estratégias, monitoramento de resultados, gestão de estoques, relatórios e documentação; estar atualizado com o mercado.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração; aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar refeições em lanchonetes, padarias e restaurantes; realizar a produção e fritura de alimentos (carnes, frangos, peixes e sanduíches), utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro da Paz ou adjacências; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a preparação e transporte de materiais, ferramentas, equipamentos e peças, seguindo instruções de limpeza e organização; auxiliar o oficial ou encarregado, trabalhando em equipe ou de forma independente para garantir a conclusão das tarefas; manter a conservação dos locais onde os serviços estão sendo realizados.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com instalação de sensores e câmeras de ré em carros leve; disponibilidade para regime de trabalho 12×8 em área remota; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção corretiva e preventiva de instalações, aparelhos e equipamentos mecânicos; prestar suporte na troca de peças e componentes, acompanhando plantas, esquemas e instruções de trabalho.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Programador de Internet

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia ou ciência da computação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com banco de dados (MYSOL/MICROSOFT SQL-SERVER); disponibilidade de horário; e documentação completa;

Atividades – responsável pelo desenvolvimento técnico e visual de websites e páginas na web, além de cuidar da manutenção de sites.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; residir nas proximidades do bairro Cidade de Deus; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coletar e entregar documentos, valores, mercadorias e encomendas; realizar serviços de pagamento e cobrança; roteirizar entregas e coletas; localizar e conferir destinatários e endereços; emitir e coletar recibos do material transportado; preencher protocolos, conduzir e consertar veículos.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a produção e fritura de alimentos, como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – planejar e elaborar cardápios, de acordo com as necessidades da clientela; orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, armazenagem e distribuição.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de produção de proteínas e guarnições em cozinha industrial e manipulação de alimentos; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos; coordenar atividades da cozinha.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – lavar vasilhas e panelas; manter os pisos limpos; higienizar as áreas de preparação de alimentos e ocasionalmente ajudar no trabalho de preparação de alimentos.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira Geral

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e outras peças de roupas similares; alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura, para armar as peças.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 6

1 vaga – Assistente de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em solda elétrica de ferragens; cursos de eletricidade de baixa tensão e NR-35 atualizados; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços ligados à área civil (trabalho em altura), cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de telhados, calhas, fachadas, de edifícios e interiores de marcenaria, mecânica, hidráulica, elétrica e serviços gerais.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – colaborar no processo de produção dos alimentos; atuar como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e das informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 02/07/2024 ou encerramento da vaga.

