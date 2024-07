Um mecânico, identificado apenas como Mário, morreu ao ter a cabeça esmagada no fim da tarde de segunda-feira (01/07), em uma estação da empresa Via Verde, localizada na rua Nelson Azevedo, comunidade Vila Marinho, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem realizava um reparo na suspensão da roda traseira do ônibus quando o veículo acabou descendo para sua cabeça, que estava entre o pneu e o assoalho do transporte público. Mário morreu na hora.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foram até o local para realizar procedimentos de análise do corpo e recolher mais informações para investigação. O corpo do mecânico foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) disse que está prestando todo o apoio a família da vítima.

“O Sindicato das empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas – Sinetram e a empresa Via Verde Transportes Coletivos lamentam profundamente o ocorrido e estão prestando total apoio à família do funcionário envolvido na fatalidade enquanto aguardam o trabalho técnico da perícia que está analisando o caso.

O sindicato ressalta ainda que a Via Verde, assim como as demais empresas que fazem parte do sistema de transporte coletivo urbano de Manaus, possui rigorosos procedimentos de segurança de trabalho e que a integridade física e psicológica dos seus colaboradores e clientes é um dos pilares primordiais da empresa”.