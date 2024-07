Com o objetivo de promover um workshop que reúna estudantes e professores de atuações diversas do meio da percussão, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará o Ciclo de Workshops de Percussão Laperc. O evento acontecerá de 3 a 5 de julho, no auditório térreo da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.827, Praça 14 de Janeiro.

O workshop contará com a participação do baterista, marimbista e professor Dr. Scotty Horey (Philadelphia / USA). E emitirá certificação de 12 horas de participação aos participantes. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Para o coordenador do Laboratório de Percussão, Tarcisio Braga, o Ciclo de Workshops Laperc surge como a consolidação das atividades de extensão que vêm sendo desenvolvidas pelo laboratório.

“Isso possibilita a ampliação da interação do curso com a comunidade local, transmitindo conhecimentos acadêmicos-científico na academia, por meio de experiências vivenciais”, explicou do coordenador.

E acrescentou que, além disso, para a comunidade externa da UEA os workshops proporcionam o contato com instrumentos de percussão de grande porte (como tímpanos, marimba 5 oitavas, etc), instigando o interesse pela percussão de forma mais abrangente e ampla, que inclui não somente as músicas folclóricas e populares de várias culturas, mas, também, a composição para percussão e para grupo de percussão, ou seja, a percussão de concerto.

Tarcisio informa, ainda, que a viabilização do evento possibilitará alcançar um público bem diversificado, desde discentes e docentes do curso de música da UEA, alunos e professores de outros cursos de música ou instituições de ensino de Manaus, além de profissionais da música e percussionistas atuantes no cenário percussivo local.

Biografia Scotty Horey

Professor e doutor, Scotty Horey é um percussionista solo e educador nos Estados Unidos. É, também, um defensor da saúde, bem-estar e do intercâmbio cultural. Para além das suas atividades nos Estados Unidos e na Europa, de particular relevância é o seu registro de mais de 100 eventos de ensino e atuação como convidado no México, na América Central, na América Latina e na América do Sul nos últimos 15 anos.

O evento é promovido pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Eventos da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Padev/Proex/UEA).

Programação

Auditório Térreo da Esat

Quarta-feira – 3 de julho – 17h

Palestra – A pesquisa acadêmica sobre ciência da aprendizagem aplicada: Mindfullness, saúde e bem-estar para músicos.

Quinta-feira – 4 de julho – 17h

Workshop de Percussão: caixa clara, bateria e marimba.

Sexta-feira – 5 de julho – 17h

Apresentação (concerto) Prof. Dr. Scotty Horey.