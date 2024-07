O Palmeiras dominou o Corinthians (mais uma vez) e saiu vencedor do clássico disputado nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque. Com mais de 41 mil torcedores no estádio, o Verdão fez 2 a 0 e subiu para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Os gols saíram só na segunda etapa, com Raphael Veiga, em cobrança de falta desviada por Fabinho, e Vitor Reis, após cobrança de escanteio certeira do camisa 23 para o jovem defensor, que estreou como titular nesta segunda-feira (1).

O clima esquentou a partir de uma ação perto da linha de fundo do garoto Estêvão. Ao passar o pé em cima da bola e sorrir, o jovem palmeirense irritou Rodrigo Garro, que foi cobrá-lo por uma suposta provocação. Raphael Veiga deu um encontrão nas costas do argentino e acabou expulso por Anderson Daronco. Jogadores se estranharam e o clássico parecia se perder, mas os dois lados esfriaram os ânimos.

Uma bela homenagem antecipou o apito inicial de Anderson Daronco no dérbi. Lenda do Palmeiras que morreu na última sexta-feira (26) aos 84 anos, Dudu ganhou um minuto de silêncio e teve a imagem estampada no telão do Allianz Parque.

O ex-volante atuou em 615 jogos e anotou 29 gols. Ele conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1965, o Paulistão de 1966, 1972 e 1974 e o Brasileirão de 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972 e 1973. Como treinador, conquistou o Paulistão de 1976 com o Verdão.

A vitória no dérbi serviu para aproximar o Palmeiras da disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira é o segundo colocado com 26 pontos, um a menos do que o líder Flamengo. O Corinthians, em contrapartida, segue afundado na zona de rebaixamento com apenas nove pontos e na penúltima posição.

O post Palmeiras vence Corinthians e é o novo líder do Brasileirão apareceu primeiro em Portal Você Online.