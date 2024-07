O Deutsche Bank Park, casa do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, recebeu Portugal e Eslovênia nesta segunda-feira (1º), em partida válida pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A equipe liderada por Cristiano Ronaldo venceu os dois primeiros jogos e garantiu a classificação antecipada do Grupo F, antes da derrota na última rodada para Geórgia. A Eslovênia, terceira no Grupo C, não venceu e não perdeu nas três partidas disputadas, se tornando a pior equipe entre as classificadas para o mata-mata.

Portugal, comandado por Roberto Martínez, impôs seu jogo durante boa parte do primeiro tempo. Poupado da última rodada da fase de grupos, Bernardo Silva foi um dos principais construtores e armadores, levando muito perigo com cruzamentos e escanteios, cobrados com precisão. A Eslovênia, por sua vez, recuada e tentando jogar no contra-ataque, com longos lançamentos da defesa ao ataque. O ponta-esquerda português Rafael Leão, que cumpriu suspensão na partida anterior, voltou a apresentar suas qualidades individuais, e no minuto 47, invadiu a área, passou para o volante João Palinha, que finalizou forte, rasteiro e acertou a trave.

A Eslovênia tentou sair ao ataque no início do segundo tempo, mas a diferença na qualidade técnica entre ambas as equipes impediu que as mínimas chances criadas pela equipe levassem perigo à meta do português Diogo Costa. Francisco Conceição e Diogo Jota entraram ao longo da segunda etapa, e mesmo com a posse de bola superior a 70%, o placar não saiu do 0x0.

O drama vivido pelos portugueses se estendeu durante a prorrogação. Aos 14 minutos, Diogo Jota invadiu a área e foi derrubado por Drkusic. O árbitro marcou pênalti, e o goleiro Oblak, que atua no Atlético de Madrid, da Espanha, defendeu a cobrança de Cristiano Ronaldo, que ficou extremamente abalado. Aos 25 minutos, o veterano Pepe entregou a bola nos pés do atacante esloveno Sesko, que saiu cara a cara com Diogo Costa, mas desperdiçou a chance de abrir o placar. Portugal continuou no ataque mas não conseguiu furar a defesa eslovena. A partida acabou em 0x0 e os jogadores se organizaram para as cobranças de pênaltis.

Disputa por pênaltis:

Eslovênia

Illic – Diogo Jota defendeu

Portugal

Cristiano Ronaldo – Gol

Eslovênia

Balkovec – Diogo Jota defendeu

Portugal

Bruno Fernandes – Gol

Eslovênia

Verbic – Diogo Jota defendeu

Portugal

Bernardo Silva – Gol

