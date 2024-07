Parintins – Assim que a última nota do jurado da terceira noite confirmou a vitória do Caprichoso por um décimo, o presidente do Garantido, Fred Góes, se posicionou na lateral da sala da apuração, mostrando uma expressão de cansaço, mas não de derrota.

— Queria muito essa vitória pela nossa torcida vermelha e branca. Lutamos muito, mas não foi dessa vez. Amanhã já começamos a programação para 2025 – , disse o presidente.

Góes é um vitorioso. Quem viu o Garantido em 2023 sabe do que estamos falando. Atolado em dívidas, a Cidade Garantido destruída e com duas derrotas consecutivas, o boi estava destroçado.

Fred Góes, criado dentro do boi, com história de vida dedicada à cultura amazônica, reconstruiu cada pedaço. Isso foi reconhecido pelo próprio presidente do “contrário”.

—- Eu parabenizo o Fred. Acompanhei toda a sua luta. Ele resgatou o Garantido, sanou as finanças, reconstruiu a sede do boi e isto tem sido reconhecido. Claro que ainda não foi agora mas ele deu um passo importante -, disse o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo.