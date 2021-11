Avalie o post

Manaus – Um homem foi morto na tarde deste sábado (13), na avenida Cel. Cirilo Neves, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia, a vítima identificada como Ayrton Silva e Silva, estava sentado na porta de um estabelecimento comercial tomando cerveja, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local dispararam contra ele.

Os disparos atingiram a cabeça, pernas e abdômen da vítima que morreu no local.

Segundo informações de policiais militares que atenderam o caso, a vítima seria sobrinho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, que está preso na polícia federal.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



