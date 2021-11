Avalie o post

Manaus – A Live “Pai e Filhos”, com Deuzimar Fonseca e seus filhos Santaella e Gabriel Fonseca, acontece nesta segunda, dia 15, a partir das 16 horas. Eles vão se apresentar juntos pela primeira vez e mostrar aos fãs que talento é herança de família.

O show terá 1h30 de duração e alternará momentos em que os artistas cantarão em dueto, em trio ou em performances solo, com um repertório que passeia entre a MPB, pop, R&B e pagode, estilos consagrados nas vozes dos cantores. “Fiz a minha parte da minha carreira cantando pagode, mas meus filhos seguiram por um caminho mais pop rock e MPB. Então decidimos fazer um mix de todos esses ritmos para agradar aos fãs de todos nós”, continuou Deuzimar.

O projeto foi contemplado no Edital Concurso Prêmio Manaus 2021 Zezinho Correa, da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Os artistas

Natural de Itacoatiara, Deuzimar Fonseca começou a carreira musical ainda adolescente. Participou e venceu festivais de música, foi vocalista de bandas de grande sucesso em Manaus como Banda Paixão, Loka Tentação e Freelance, além da banda gospel Paixão de Cristo. Atualmente segue em carreira solo.



Santaella, de 24 anos, seguiu uma carreira mais autoral. Apesar da pouca idade, já possui 13 anos de carreira, morou três anos em São Paulo, onde participou do reality musical The Four Brasil, da Rede Record de Televisão, tem um EP e nove singles lançados nas plataformas digitais.



Já Gabriel Fonseca, 21 anos, começou tocando em bares e restaurantes e, em 2021, lançou seu primeiro single, seguindo também um caminho autoral.



A Live Pai Filhos será realizada no estúdio Riffs com transmissão pelo canal Santaella no YouTube, pelo link https://youtube.com/c/santaellamatheus

* Com informações da assessoria

Fonte