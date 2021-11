Avalie o post

Manaus – O Portal CM7 Brasil recebeu uma denúncia enviada por moradores da zona Norte da capital, sobre o descarte irregular de pães apodrecidos na rua 43, no bairro Nova Cidade.

Imagens registradas por um popular mostram que, em um aterro localizado na via, toneladas e toneladas da comida estragada são jogadas diariamente, de duas a três vezes por dia, por uma panificadora ainda não identificada.

A atitude vem sendo alvo de revolta por partes dos moradores, que têm lidado com um lixão a céu aberto na porta de suas casas.

“Isso aqui não é um lixão, não! Isso é uma rua!”, diz o homem.

Veja vídeo:

Através da publicidade do caso, moradores querem responsabilizar a empresa que vem poluindo o local, cometendo infração sanitária e pondo em risco a saúde de milhares de pessoas do bairro ao serem expostas à grande quantidade de lixo.

Fonte