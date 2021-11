Avalie o post

Amazonas – Na manhã desta terça-feira (16), o corpo de um jovem até o momento não identificado foi encontrado com várias marcas de perfurações, o cadáver estava atrás do Mercado Municipal do município de Tabatinga, interior do Amazona.

Com corpo bastante desfigurado, a polícia conta que possivelmente o homem foi espancado e ainda degolado. O corpo será removido para necrotério do município. Mais informações em instantes.





Fonte