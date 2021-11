Avalie o post

Brasil – Agora, Gretchen está oficialmente casada. Ao fazer uma viagem para Portugal, a cantora oficializou seu casamento no civil com o 18º marido, o saxofonista Esdras de Souza.

No Instagram, a rainha do bumbum dividiu com seus seguidores e fãs o momento especial: “Agora siiiimmmmm. Casados em Portugal também. Hoje, indo comemorar nosso casamento em Portugal. Junto dos nossos filhos”, escreveu ela na legenda do post.

O casal se casou em setembro de 2020 numa cerimônia luxuosa, em Belém do Pará.



*Com informações do Isto É*.

