Na tarde desta quinta-feira (10), o Estádio Valdir Pereira e Silva — o famoso Pereirão — foi palco de uma partida eletrizante que pode ter decidido os rumos da Região 4 da Copa da Floresta 2025.

Com casa cheia e torcida vibrante, a seleção de Barcelos fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0 a forte equipe de Santa Isabel do Rio Negro. O herói do dia? Chagas Neto, camisa 14, que balançou as redes com um golaço e levou os torcedores à loucura.

“TIVEMOS UM MÊS DE PREPARO FÍSICO, E RESPOSTA VEIO COM A VÍTORIA DE BARCELOS”, comentou O PREPARADOR FÍSICO emocionado após o apito final.

Mas não pense que foi fácil. Santa Isabel pressionou, tentou de todas as formas o empate, mexeu no time, apostou na velocidade… mas esbarrou em uma defesa sólida e na frieza da equipe de Barcelos, que soube controlar o jogo.

🔍 E agora?

Com a vitória, Barcelos assume a liderança da região 4 e aguarda o desfecho do duelo entre São Gabriel e Santa Isabel. A matemática é simples:

➡️ Se der empate, Barcelos está classificado para a próxima fase da Copa.

➡️ Uma vitória de São Gabriel também pode favorecer Barcelos, dependendo do saldo.

🏁 O que vem por aí

A disputa segue intensa, e os próximos jogos prometem ainda mais emoção. A Copa da Floresta não é só futebol: é tradição, rivalidade e paixão pelo esporte amazônico.

👉 Fique ligado em nossa cobertura completa e descubra quem vai seguir na briga pela vaga. E prepare-se, porque a próxima rodada pode reservar novas surpresas.

CONFIRAS FOTOS:



