Visuliazação: 0

Carlos Alcaraz assegurou sua presença na final de Wimbledon ao derrotar Taylor Fritz em uma partida emocionante, com um placar de 3 sets a 1. As parciais foram 6/4, 5/7, 6/3 e 7/6, com um tie-break decisivo que terminou em 8/6. O tenista espanhol, que ocupa a segunda posição no ranking mundial, está em busca de seu terceiro título consecutivo no prestigiado torneio.

O adversário de Alcaraz na final ainda será determinado nesta sexta-feira (11), com Novak Djokovic e Jannik Sinner se enfrentando para garantir a vaga. O atual bicampeão demonstrou grande habilidade e foco durante a semifinal, especialmente em momentos críticos, o que foi fundamental para sua vitória. Em 2025, ele já soma 24 triunfos seguidos, sendo 20 deles em Wimbledon.

A partida começou com Alcaraz em grande forma, quebrando o serviço de Fritz logo no início. Apesar de o americano ter conseguido empatar ao vencer o segundo set, o espanhol não se deixou abalar e voltou a dominar, conquistando o terceiro set. O quarto set foi marcado por um equilíbrio intenso, levando a um tie-break onde Alcaraz mostrou sua garra ao salvar dois set points.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com apenas 22 anos, Alcaraz se tornou o quarto tenista da Era Aberta a alcançar três finais de Wimbledon nessa faixa etária, um feito notável que destaca seu talento e potencial no esporte. A semifinal teve uma duração total de 2 horas e 49 minutos.

Leia também

Nottingham Forest contrata zagueiro Jair Cunha, ex-Botafogo



Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 11/7/2025



Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA