Visuliazação: 0

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, comunicou o cancelamento da cerimônia de abertura do 67º Festival Folclórico do Amazonas, que estava prevista para ocorrer nesta sexta-feira (11).

A medida foi tomada após uma forte chuva atingir a cidade na noite de quinta-feira (10), o que comprometeu a montagem da estrutura do palco principal do evento.

De acordo com a Secretaria, a tempestade provocou atrasos na montagem da infraestrutura necessária para a realização das apresentações musicais previstas na abertura. A prioridade, segundo o órgão, é garantir a segurança de artistas, equipes técnicas e do público.

Mesmo com o cancelamento da cerimônia de abertura, a programação geral do festival não sofrerá alterações significativas. As atividades do 67º Festival Folclórico do Amazonas serão retomadas neste sábado (12/07), a partir das 20h, com a abertura oficial marcada para as 19h. A edição deste ano contará com a tradicional apresentação dos grupos folclóricos, que se apresentarão no Centro Cultural Povos da Amazônia, zona Sul de Manaus.

O festival, um dos mais antigos e tradicionais do estado, é promovido anualmente pelo Governo do Amazonas e reúne centenas de artistas locais, representantes de grupos de dança, bois-bumbás, quadrilhas, tribos, cirandas, cacetinhos, entre outros segmentos da cultura popular. A programação se estende por diversas noites e é considerada um dos principais eventos de valorização das manifestações culturais do estado.

A Secretaria de Cultura informou que as demais atrações seguirão conforme o cronograma oficial previamente divulgado. Informações atualizadas sobre as apresentações e horários podem ser acessadas por meio dos canais oficiais da Secretaria e do próprio festival.

O evento é aberto ao público e conta com entrada gratuita.

O post Cerimônia de abertura do Festival Folclórico do Amazonas é cancelada apareceu primeiro em Portal Você Online.