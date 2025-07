Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta quinta-feira (11), mais uma entrega oficial dos prêmios referentes ao quarto sorteio do ano da campanha “IPTU Premiado” 2025, que tem como objetivo incentivar a adimplência dos contribuintes com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A cerimônia aconteceu no auditório da Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), no anexo do Manaus Atende, localizado na avenida Japurá, bairro Centro, zona Sul da cidade.

Coordenada pela Semef, a campanha contemplou, neste sorteio, os contribuintes que optaram pelo pagamento do IPTU em cota única e também aqueles que parcelaram o imposto e mantiveram suas parcelas em dia até (16).

Moreira também frisou que, no final do ano, a prefeitura realizará mais um sorteio especial de R$ 200 mil para quem estiver quite com o seu IPTU deste ano, além do prêmio extra de R$ 300 mil para quem não tiver nenhum débito em qualquer exercício. “Esse é um incentivo da Prefeitura de Manaus para que os contribuintes cumpram suas obrigações fiscais ganhando prêmios”, completou.

Um dos contemplados deste quarto sorteio deste ano foi o aposentado Francisco Valmir Linhares, que recebeu o cheque simbólico no valor de R$ 40 mil. “Nunca tinha ganhado nem um bombom em sorteios e agora fui contemplado no ‘IPTU Premiado’, graças a Deus. Com o prêmio pretendo viajar. Quem paga seu IPTU em dia, acredite, que você poderá também ter sorte”, comemorou.

Claudia Lima, outra felizarda, ganhou R$ 20 mil e destacou a importância da campanha. “É importante estar com o seu IPTU em dia e acreditar sempre. No início não acreditei até ver a relação de ganhadores publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Eu paguei meu imposto em cota única, logo no início de março deste ano, muito mais prático. Além do desconto, não preciso ficar me preocupando com o pagamento mensal”, afirmou.

Como participar

Para participar dos próximos sorteios, não é necessário realizar nenhum cadastro. Basta que o contribuinte esteja em dia com o pagamento do IPTU 2025. A prefeitura oferece duas formas práticas de acessar as guias de pagamento: Aplicativo Manaus Atende (disponível para iOS e Android), que oferece facilidade na consulta e emissão das guias, além de descontos extras no lançamento do IPTU e por meio do portal de serviços (manausatende.manaus.am.gov.br).

A campanha “IPTU Premiado” seguirá com os sorteios mensais com prêmios de até R$ 40 mil até o fim do ano, além da grande premiação de final do ano de R$ 200 mil e um prêmio extra de R$ 300 mil para quem não possuir qualquer débito de IPTU com o município.

