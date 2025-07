Visuliazação: 0

Marcelo Cativo da Silva, 25 anos, Maury Cruz Torres, 29 anos, e Safira de Oliveira Cruz, 41 anos, foram presos por sequestrar e agredir uma mulher no dia 1º de julho deste ano, na zona rural do município de Manacapuru. O trio foi preso durante a Operação Nêmesis – deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta semana. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (11/7).

De acordo com o delegado John Castilho, da DIP de Manacapuru, o caso chegou ao conhecimento da polícia após a equipe receber um vídeo que mostrava a vítima sendo agredida com pauladas. Com base nas imagens e nas evidências coletadas, as investigações foram iniciadas.

“Marcelo e Maury sequestraram a vítima ainda na cidade e a levaram para a casa de Safira, na zona rural, sob a suspeita de que ela teria furtado um dos membros do grupo. Lá, iniciaram uma tortura que durou cerca de 4 horas, que foi filmada. No vídeo, a vítima implora para que parassem, mas os autores não cessaram as agressões, chegando a quebrar o braço dela e causar diversas lesões graves”, detalhou John Castilho.

Segundo o delegado, com base nas imagens, foi possível identificar a vítima, que recebeu os cuidados médicos necessários e passou por exame de corpo de delito. Ela não possui antecedentes criminais. Com o avanço das investigações, a identidade dos autores também foi confirmada, e as prisões foram solicitadas à Justiça, que deferiu os mandados.

“A partir daí, iniciamos a Operação Nêmesis. Na quarta-feira (9/7), localizamos Marcelo, e na quinta-feira (10/7) cumprimos os mandados contra Maury e Safira. Marcelo, inclusive, já é réu por homicídio do próprio irmão, e Maury tem passagem por roubo. Ambos possuem ficha criminal, o que facilitou para que dos mandados de prisão fossem expedidos rapidamente”, concluiu o delegado.

Marcelo, Maury e Safira responderão pelos crimes de tortura mediante sequestro e associação criminosa. Eles permanecem à disposição do Poder Judiciário.